”هواوي“ تستعد لمقاضاة الحكومة الأمريكية

تعتزم شركة ”هواوي“ الصينية، الإعلان عن دعوى قضائية بحق حكومة الولايات المتحدة، يوم الخميس المقبل، تتعلق بقانون دفاعي.

وقال مصدر مطلع، إن شركة معدات الاتصالات الصينية، تتأهب للإعلان عن مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة في تكساس، بالطعن على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني، جرت المصادقة عليه في العام الماضي.

وقانون تفويض الدفاع الوطني الجديد، الذي تقول بكين إنه يستهدف الصين، يقيد عقود الحكومة الأمريكية مع شركات صينية، بما فيها ”هواوي“، ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“، أول من نشرت نبأ التحرك القانوني المزمع لـ“هواوي“، نقلًا عن مصدرين مطلعين.

وستكون مثل هذه الخطوة هي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات تتخذها الشركة الصينية؛ ردًا على سعي واشنطن لإقناع الحلفاء بحظر التعامل مع ”هواوي“؛ بدعوى وجود مخاطر تجسس، وهو ما نفته الشركة.