”هيونداي“ و“كيا“ تسحبان نصف مليون سيارة من أسواق أمريكا.. لهذا السبب

تستعد شركتا هيونداي وكيا لسحب أكثر من نصف مليون سيارة من أسواق الولايات المتحدة بسبب ظهور مشاكل تسببت في حرائق المحركات.

وكشفت وثائق نشرتها الحكومة الأمريكية يوم الخميس، أن شركتي صناعة السيارات الكورية أضافتا 3 عمليات سحب للسيارات بعد تلقي تقارير عن حرائق السيارات في أمريكا.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ستشمل أكبر عملية سحب ما يقرب من 379 ألف سيارة ”كيا سول إس يو“ التي تم إنتاجها بين عامي 2012 و2016 بمحركات سعتها 1.6 لتر.

وبينت الوثائق أن درجات حرارة العادم العالية يمكن أن تضر بمحولات المحرك، الأمر الذي يسبب احتراقًا غير طبيعي وتلف المكابس وقضبان الاتصال.

وتعطل هذه القضبان يمكن أن يسبب ثقب المحرك وتسريب الزيت القابل للاشتعال.

وبالإضافة إلى ذلك الطراز، ستسحب الشركتان 150 ألف سيارة ”هيونداي توكسون إس يو في“ التي تم تصنيعها بين عامي 2011 و2013، و“كيا سبورتج إس يو في“ التي تم تصنيعها بين عامي 2011 و2012، وذلك لإصلاح تسرب زيت المحرك الذي يمكن أن يسبب حرائق.

يذكر أن السلطات الأمريكية المسؤولة عن سلامة السيارات تحقق في مشاكل محركات ”هيونداي وكيا“ منذ مايو 2016، ما دفع الشركتين لبدأ سحب بعض السيارات منذ العام 2015.