بوينغ تطور ”درونز“ عسكرية آمنة للتحليق بجانب الطائرات التقليدية (فيديو)

أعلنت شركة ”بوينغ“ مصنعة المركبات الطائرة الشهيرة عن طائرة بدون طيار، تحمل اسم ”Loyal Wingman“ ، قادرة على التحليق ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع الطائرات التي يقودها البشر بشكل آمن، ودون الاعتماد على أي تدخل بشري في قيادتها.

وأشارت الشركة، وفقًا لما نشره موقع“CNET“ التقني، إلى أن مركبتها الآلية الجديدة تعمل بنظام آلي يحمل اسم AirPower Teaming System أو اختصار“ ATS“، والذي يعتمد على مجموعة من المستشعرات المتطورة التي تقوم بمهام الاستخبارات وجمع المعلومات والتجسس والاستطلاع بمهارة فائقة، مع مراعاة مسافات الأمان بجانب المركبات العسكرية الأخرى في الجو.

وصممت شركة ”بوينغ“ أستراليا الطائرة، بتمويل من وزارة الدفاع الأسترالية، لتكون أول طائرة بدون طيار من بوينغ يتم تصنيعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بطول 11.7 متر، وقادرة على التحليق ذاتيًا لمسافة 2000 ميل بحري.

وتخطط ”بوينغ“ للطيران في أول رحلة لطائرتها الجديدة بحلول 2020.