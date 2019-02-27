اتفاقيات بقيمة 21 مليار دولار بين شركات طيران أمريكية‎ وفيتنامية

المصدر: ا ف ب

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن شركات الطيران الفيتنامية فيتجيت وبامبو ايرويز والخطوط الفيتنامية وقعت اتفاقيات مع شركات أمريكية تشمل شراء طائرات وعقود صيانة بقيمة 21 مليار دولار.

وستشتري فيتجيت 100 طائرة بوينغ طراز 737-ماكس ومحركات ”جي.إي“، فيما ستشتري بامبو ايرويز 10 طائرات بوينغ طراز 787 دريملاينر.

ووقعت شركة الخطوط الفيتنامية الوطنية اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار مع شركة سيبر كوربوريشن مقابل خدمات وتكنولوجيا.

وقال المسؤول إن تلك الاتفاقيات ”ستدعم أكثر من 83 ألف وظيفةً أمريكية وتقدم مزيدًا من الأمان والثقة للمسافرين الفيتناميين الدوليين“