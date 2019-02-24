برهم صالح يدعو شركات مصرية للمساهمة في إعادة إعمار العراق

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الشركات المصرية إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من تنظيم داعش.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أن ”برهم صالح، التقى، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر القمة العربية – الأوروبية، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، حيث أكد صالح خلال اللقاء، أهمية التعاون بين الأشقاء والأصدقاء من أجل تجاوز الخلافات واعتماد الحوار البناء لحلها“.

وأضاف البيان أنه ”جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار المناطق المحررة من العصابات الإرهابية والاستثمار في المجالات الاقتصادية والنفط والطاقة، فضلًا عن مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وتبادل وجهات النظر حولها“.

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح وصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية في وقت سابق، للمشاركة في مؤتمر القمة العربية- الأوروبية المقرر عقدها هناك.