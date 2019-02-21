الإمارات.. اختيار مجموعة بريطانية لتصميم أكبر مصفاة نفط‎ في العالم

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك”، اليوم الخميس، أنها أرست عقدًا لتصميم مصفاة نفط جديدة بسعة 600 ألف برميل يوميًا على مجموعة ”وود“ البريطانية.

وهذا المشروع جزء من استثمار بقيمة 45 مليار دولار من قبل حكومة أبوظبي لتطوير مصفاة الرويس لتصبح أكبر مجمع متكامل لعمليات التكرير والبتروكيماويات في العالم بحلول العام 2025.

وأكدت أدنوك في بيان أنه ”سيتم تصميم المصفاة الجديدة بحيث تمتلك قدرة تحويل كاملة إضافة إلى تحقيق التكامل مع صناعات البتروكيماويات في الرويس والتي تعد رابع أكبر مصفاة في العالم في موقع واحد“.

وتمت ترسية عقد ما قبل خدمات التصميم الهندسي الأولي على المجموعة البريطانية، وهذه المرحلة الثانية من عملية مؤلفة من أربع مراحل قبل البناء، بحسب البيان.

ولم يتم توضيح قيمة الاتفاق المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتكرير جاسم الصايغ إن ”ترسية هذا العقد تمثل خطوة مهمة تدعم تنفيذ إستراتيجية أدنوك للتكرير التي تهدف لبناء أكبر مجمع متكامل لعمليات التكرير والبتروكيماويات في موقع واحد على مستوى العالم“.

وعند اكتمال المصفاة الجديدة، سيصل إجمالي طاقة التكرير لدى أدنوك إلى 1,5 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2025، مقابل 922 ألف برميل يوميًا حاليًا.

وكانت ”أدنوك“ أبرمت الشهر الماضي اتفاق شراكة مع الإيطالية ”إيني“ والنمساوية ”أو أم في“ بقيمة 5,8 مليار دولار في مجال التكرير، بحسب بيان رسمي.

وبموجب الاتفاق، ستحصل ”إيني“ على 20 بالمئة و“أو أم في“ على 15 بالمئة من أدنوك للتكرير، وستحتفظ الشركة الإماراتية بحصة أغلبية بنسبة 65 بالمئة، بحسب البيان.