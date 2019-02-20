”موانئ دبي“ تشتري وحدة أنشطة لوجستية بـ421 مليون دولار

قالت ”موانئ دبي العالمية”، اليوم الأربعاء، إنها اشترت ”بي آند أو فيريز“ البريطانية وذراعها لأنشطة الخدمات اللوجستية مقابل 421 مليون دولار.

وتعمل ”موانئ دبي العالمية“ في تشغيل الموانئ وتتخذ من دبي مقرًّا، وتُسير ”بي آند أو فيريز“ أكثر من 30 ألف رحلة بحرية سنويًّا بين بريطانيا وفرنسا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا وفقا لموقعها الإلكتروني.

وقالت ”موانئ دبي العالمية“ في بيان ”إن بي آند أو فيري ماسترز، وحدة الأنشطة اللوجستية، تقدم حلول سلسلة التوريد في 19 موقعا أوروبيا“، مضيفة أن من المتوقع إغلاق الاتفاق في النصف الأول من العام.

وأضافت أن من المتوقع أن يحقق الاستحواذ أرباحًا تراكمية من السنة الأولى للاندماج وتلبية العوائد التي تستهدفها موانئ دبي العالمية.

وفي الأسبوع الماضي، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، إن عدم وضوح السياسيين البريطانيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي يلحق الضرر بقدرة الشركة على التخطيط لعملياتها في بريطانيا.

وتشغل موانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، ميناء ”لندن جيتواي“ ومرفأ حاويات في ”ميناء ساوثامبتون“.