معرض آيدكس.. شركات إماراتية تنافس في سوق الصناعات العسكرية (فيديو)

طوّرت الإمارات على مدى السنوات الماضية بشكل لافت صناعاتها العسكرية، في إطار جهودها لتعزيز القطاعات غير النفطية.

وتجد شركات التصنيع العسكري الإماراتية في معرض الصناعات العسكرية أيدكس. الذي يقام في أبوظبي كل سنتين. ويعدّ واحدًا من أهم معارض الدفاع في العالم، فرصةَ لاسعتراض المنتجات وتعزيز الشراكات.

وعلى امتداد القاعات المخصصة لها في المعرض، تتنافس شركات الصناعة العسكرية الإماراتية في تقديم الجديد لسوق المنتجات العسكرية.

شركةٌ نمر الإماراتية المتخصصة في تصنيع المركبات العسكرية متعددة الخدمات، تعودت على تقديم جديدِها في نسخ آيدكس السابقة. من فئة ”عَجبان“ و“حَفيت“، وتعرض هذا العام أحدث فئات ”عجبان“، وهي آلية الأمن الداخلي من طراز 447A.

وتقدم شركة ”بارج داينامكس“، أول منشأة في الشرق الأوسط تُعنى بتصنيع وتجميع أنظمة التوجيه فائقة الدقة نظامي ”طارق“ و“سجّيل“، وتعرض من سجّيل نسخة مطورة هذا العام. بنظام ذكي قابلٍ للاستخدام مع الذخيرة ذات التوجيه عاليّ الدقة.

ولأن الذخيرةَ هي عصبُ الأسلحة الدفاعية، تقدم شركةُ بارج للذخيرة منتجات جديدةْ منها الثقيل والخفيف والمتوسطْ. لكنها تجتمع كلُّها في الدقة والأداء العالي.

وتعتمد شركات التصنيع الإماراتية، على الشراكات العالمية لتطوير الجانب التكنولوجي في صناعتها، حيث وقعت وتُوقع على هامش النسخة الحالية من آيدكس. مذكرات تفاهم وتعاون مع شركاتٍ عالميةٍ لدفع عجلة الإنتاج فائق الدقة، في جميع المجالات العسكرية.

وتقول الشركاتُ الإماراتيةُ، إن منتجاتها جُربت في الميدان، وأثبتت مطابقتَها للمعايير العالمية.

بذلك تكون الإماراتُ قطعت خطوات لافتة في تحقيق جزءٍ من الاكتفاء الذاتي في مجالات عسكرية حيوية، قد تصبح في المستقبل موردًا جديدًا إذا ما تعزز حضور البلاد في سوق التصدير.