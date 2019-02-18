العقوبات الأمريكية تؤخر مشروع طائرة ام-سي 21 الروسية المدنية‎

المصدر: ا ف ب

تأخر مشروع بدء إنتاج طائرة ”ام-سي21“ الروسية المدنية للرحلات المتوسطة، التي كانت روسيا تأمل بأن تنعش قطاع الطيران المدني لديها مدة عام، بسبب العقوبات الأمريكية، وفق ما أعلن رئيس شركة ”روستك“ اليوم الإثنين.

وقال رئيس الشركة سيرغي تشيميزوف، لوكالات الأنباء الروسية في أبوظبي: ”نظرًا لتوقف الأمريكيين عن توريد المواد المركبة، قررنا الاعتماد على مواد نقوم نحن بإنتاجها“.

وأضاف أن ”تاريخ بدء الإنتاج التجاري للطائرة تأخر قليلًا إلى أواخر 2020 بدلً من نهاية 2019“.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات، في أيلول/سبتمبر الماضي، على شركات روسية مشاركة في صنع الطائرة، التي تقول واشنطن إنها تعمل ”ضد الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية“.

واستهدفت شركة ”روستك“ ورئيسها تشيميزوف، خصوصًا بمجموعة منفصلة من العقوبات.

وكانت روسيا قد كشفت عن النموذج الأولي لطائرة ام سي-21 عام 2016، وقالت إنها ستدخل الخدمة في أواخر 2018.

وصممت الطائرة التي تنتجها شركة ”إيركوت“ لصناعة الطائرات، لتتحدى طائرات شركتي ”إيرباص“ و“بوينغ“ العملاقتين.

وتتسع الطائرة لما يصل إلى 211 مسافرًا ومصممة لقطاع السفر التجاري، ويمكنها أن تقطع مسافة 6 آلاف كلم، بحسب صانعيها.

ووعد صانعو الطائرة بـ ”مستوى جديد من الراحة“ للمسافرين بفضل بدن الطائرة، الذي يعد الأوسع للطائرات من فئتها، وحجم نوافذها الكبير.

وقالت شركة ”إيركوت“، إنها وقعت عقودًا مع عدد من شركات الطيران لبيعها الطائرة بينها شركة ”إيرفلوت“ الروسية، وشركة ”يو تي إير“، وشركة طيران قيرغيزستان.

وفرضت واشنطن عقوبات على روسيا، أول مرة في 2014، عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.