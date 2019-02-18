مصر تضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار لتطوير موانئها البحرية

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 72 مليار جنيه (4 مليارات دولار)؛ لتطوير الموانئ البحرية؛ بهدف تعظيم الاستفادة منها باعتبارها مواقع إستراتيجية هامة وحيوية، فضلًا عن تخصيص 20 مليار جنيه (مليار دولار تقريبًا)؛ لتطوير ميناء الإسكندرية شمال البلاد.

وقال وزير النقل والمواصلات في مصر، هشام عرفات، إن ”الحكومة ستضخ استثمارات بقيمة 72 مليار جنيه؛ لتطوير الموانئ البحرية خلال الفترة المقبلة؛ حتى تتمكن من الاستفادة منها لموقعها الإستراتيجي عالميًا، كما خصصت 20 مليار جنيه لتطوير ميناء الإسكندرية“.

وأمام أعضاء مجلس النواب المصري، أكد وزير النقل، أن ”هناك مشروعات قائمة بالموانئ البحرية بلغت في البحر الأحمر 41 مليار جنيه، ومشروعات أخرى بمنطقة غرب القنطرة بقيمة 29 مليار جنيه“، مشيرًا إلى أن ”الحكومة تدرس تجهيز وتهيئة محطة في نويبع لإعمار العراق وسوريا، وأيضًا محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا؛ لأنها تقع ضمن المبادرة الصينية للحزام والطريق“، مؤكدًا أن ”مصر تشترك بقوة في المبادرة ولن تكون معبرًا للسفن فقط“.

ولفت الوزير إلى إن ”النقل البحري يعد الثروة الحقيقية في مصر، وهناك هدف لتكرار تجربة نجاح شبكة الطرق والكباري بالموانئ البحرية“، مشيرًا إلى أن ”ضخ استثمارات كبيرة دون خطة واضحة للموانئ يعد خطورة كبرى“.

وأكد، أن ”مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجال النقل، حيث ارتفع مركزها العالمي الخاص بجودة الطرق من 117 إلى 45 عالميًا، خصوصًا بعد افتتاح الطريق الدائري الإقليمي“.

وأشار إلى أن ”الابتعاد عن الموانئ الجافة كان غلطة كبيرة على مدار السنوات الماضية، على الرغم من أنها ظهير قوي للموانئ البحرية، ولا تستطيع العمل دونها، لذلك هناك خطة لإنشاء موانئ جافة في مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات ودمياط“.

وأوضح أن هناك أولوية قصوى لتطوير دور السكك الحديد في التجارة الداخلية، كاشفًا أن ”السكك الحديد في مصر يتم استخدامها لأول مرة في نقل ألف طن من السوبر فوسفات؛ لتصديرها إلى الخارج من خلال ميناء دمياط“.