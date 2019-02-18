مصر تتوصل لاتفاق مع ”أوبر“ ينهي نزاع الضرائب

أعلنت وزارة المالية في مصر الاثنين، عن توصّلها لاتفاق مع شركة ”أوبر مصر“، إحدى شركات نقل الركاب في البلاد، حول آلية جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إنه ”جرى التوصل إلى اتفاق بين ممثلي مصلحة الضرائب المصرية وشركة أوبر مصر، لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من أجل تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب بشكل ميسَّر“.

ويأتي الاتفاق الحالي لينهي الجدل حول مسألة توجه مصر نحو وقف عمل الشركة رسميًّا، بسبب أزمة الضرائب وكذلك الملاحقات القضائية لها من أصحاب السيارات الأجرة المعروفة باسم ”التاكسي الأبيض“.

وبيَّن معيط أن ”الاتفاق الجديد جاء تطبيقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، عقب لقاء جرى بين رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمدير الإقليمي للشركة بمصر“، لافتًا إلى أن ”الاتفاق ينم عن التعاون المثمر والبنّاء بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، وبين المجتمع الضريبي بصفة عامة، حتى يتم استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة دون إفراط أو تفريط“.

وأشار الوزير إلى أن ”الوزارة تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية أي منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد“.

في حين ربط مراقبون بين الاتفاق الجديد وقرار الشركة أخيرًا، تحريك سعر تعرفة الركوب على خدماتها، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وقد رفعت الشركة سعر فتحة العداد لخدمة أوبر ”إكس“ من 7 جنيهات إلى 7.25 جنيه، ورفعت فتحة العداد لخدمة أوبر ”سيلكت“ من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.