تحقيق في هولندا حول فساد بالمليارات يرتبط بمترو سعودي

قال ممثلو ادعاء في هولندا، اليوم الجمعة، إنهم داهموا مكاتب شركة ”ستركتون“ للإنشاءات، في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات من اليورو.

و“ستركتون“ واحدة من بين عدة شركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليار دولار لبناء 3 خطوط مترو في العاصمة السعودية الرياض.

ويتشارك مع ”ستركتون“ في ”الكونسورتيوم“، الذي تقوده إف.سي.سي الإسبانية، شركة ”ألستوم“ وشركة ”سيتيك“ الفرنسيتان، وشركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية وشركة ”فريسينه“ السعودية وشركة ”تبيسا“ الإسبانية.

وتقول ”ستركتون“ إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات بطول 63.8 كيلومتر و26 محطة، تُقدر بنحو مليار دولار.

وقال ممثلو ادعاء في الجرائم المالية في بيان، إنهم قاموا بتفتيش مكاتب ستركتون انترناشونال بي.في وستركتون سيفيل برويكتن بي.في. ولم يتضح على الفور ما إذا كان التحقيق يشمل شركات أخرى.

وقال البيان ”التركيز في التحقيق على احتمال وقوع فساد وتزييف فيما يخص الحصول على عقد لبناء مترو في الرياض“، مضيفًا أنه جرت مصادرة وثائق في عدة مواقع اليوم.

وأكدت ستركتون اليوم وقوع عمليات تفتيش وقالت إنها تتعاون.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق جزء من مساع لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية رشاوى لمسؤولين حكوميين في الخارج.