بسبب التوتر السياسي.. مجموعة ترامب تتخلى عن فنادق

المصدر: ا ف ب

تخلت المجموعة التي تدير أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطوير سلسلتي فنادق جديدة، مشيرة إلى أجواء سياسية غير ملائمة لذلك، حسبما ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الخميس.

وكانت مؤسسة ترامب قد أطلقت في 2016 و2017 فكرة إطلاق ماركتي ”سايون“ و“أميريكان أيديا“ لجذب زبائن أقل ثراء من نزلاء الفنادق الفاخرة، لكن المشروعين لم يطلقا فعليًا، إذ إن شريكًا واحدًا فقط في الميسيسيبي، وقع عقدًا مع المجموعة.

وقالت الصحيفة الأميركية نقلًا عن مسؤولين في شركة ترامب إن مجموعة قطب العقارات، لم تعد تسعى إلى توسيع الشبكتين، وكتبت على موقعها الإلكتروني أن المشاريع المرتبطة بهذه الفنادق وضعت جانبًا ”إلى أجل غير مسمى؛ حتى نهاية الولاية الرئاسية على الأرجح“.

وأكد إيريك ترامب نجل الرئيس، أن هذا القرار مرتبط بالتوتر السياسي الحالي.

وكتب في رسالة نشرت في الصحيفة نفسها ”نعيش حاليًا أجواء سيستخدم فيها كل شيء ضدنا، سواء كان الأمر أخبارًا كاذبة أو ديموقراطيين لا يريدون سوى مضايقة الرئيس وإضاعة وقت الجميع، عبر إغراقنا برسائل لا معنى لها“.

وأضاف إيريك ترامب: ”لدنيا حاليًا أكبر العقارات في العالم، وإذا كان علينا إبطاء نمونا لبعض الوقت، فسنفعل ذلك بكامل إرادتنا“.

ويستهدف القضاء ”مؤسسة ترامب“ الشركة العائلية المدرجة في البورصة، لذلك ليست ملزمة بإعلان حساباتها.

ويطال فندق ”ترامب إنترناشيونال“ في واشنطن، تحقيقًا يتعلق بإيرادات حصل عليها مالكه من حكومات أجنبية، ويمكن أن تضطر مجموعة ترامب لإصدار وثائق مالية في هذا الإطار.

وخلافًا لآراء الخبراء، رفض الرئيس الأمريكي قطع علاقاته بالكامل، مع مجموعته العقارية التي صنع فيها ثروته، واكتفى بتكليف نجليه الأكبرين بإدارتها، ووضع بعض القواعد لها مثل منعها من إبرام عقود في الخارج.

لكن ”نيويورك تايمز“ قالت إن أعمال المجموعة تواجه صعوبات في الولايات المتحدة، لأن مشاريعها تستهدف باستمرار من قبل معارضي الرئيس.