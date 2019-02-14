طيران الإمارات تتوقع استلام 14 طائرة من ”إيه 380“

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها لا تزال تتوقع استلام 14 من طائرات إيرباص ”إيه 380“ بعد إعلان المجموعة الأوروبية وقف إنتاج الطائرة العملاقة، والتوقف عن تسليمها بحلول 2021.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات في بيان إن الشركة الإماراتية لا تزال تتوقع استلام 14 من طائرات ”السوبر جمبو“ بنهاية 2021، مؤكدًا أن هذه الطائرة ستبقى إحدى ”ركائز“ أسطول الشركة التي اتخذتها رمزًا للرفاهية والفخامة، إذ تتضمن في الدرجة الأولى أجنحة خاصة، وحمامات تدليك وقاعة استقبال.

وطلبت شركة طيران الإمارات الاستعاضة عن العشرات من طائرات ”ايه 380“ بطلب شراء أربعين طائرة ”ايه 330-نيو“ وثلاثين ”ايه 350“ بقيمة إجمالية 21,4 مليار دولار.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز في بيان الخميس، وقف إنتاج طائرات ”إيه 380“ وتوقف تسليمها في 2021، وذلك بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات العملاقة.