استئناف المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن قبيل انتهاء المهلة

استأنفت الصين والولايات المتحدة، اليوم الخميس، المفاوضات التجارية بينهما بهدف الوصول إلى أرضية مناسبة للتبادل التجاري.

وبدأ الاجتماع في العاصمة الصينية بكين، بين وفد البلد المضيف برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ”ليو خه“، والوفد الأمريكي برئاسة الممثل التجاري ”روبرت لايتهايزر“ ووزير الخزانة ”ستيفن منوشين“.

ومن المقرر أن تتواصل المفاوضات غدًا الجمعة، ويُنتظر أن تكون الأخيرة قبل انتهاء الهدنة التجارية، التي تستمر حتى 1 آذار/مارس المقبل، بين البلدين.

ومطلع الأسبوع الجاري، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن بلادها تتوقع الحصول على ”نتائج طيبة“ من المفاوضات.

وجرت جولة من المفاوضات بين وفدين رفيعين من البلدين في بكين ما بين 7 و9 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة والصين) منذ آذار/مارس 2018، وارتفعت حدتها في حزيران/يونيو الماضي.

إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلًا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإعلانهما هدنة لمدة 90 يومًا تتخللها مفاوضات مشتركة للوصول إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.

وشكل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين معًا، نحو 38.7 % من الناتج الإجمالي العالمي في 2017، بقيمة 31 تريليون دولار، من مجموع 80 تريليون دولار.

وفي وقت سابق، وافق ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية آذار/مارس المقبل، يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.