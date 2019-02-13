نيسان توقع اتفاقًا لإقامة مصنع لتجميع السيارات في الجزائر

قالت نيسان موتور، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، اليوم الأربعاء، إنّها وقعت اتفاق مشروع مشتركًا مع شريك جزائري من القطاع الخاص؛ لإنشاء مصنع لتجميع السيارات سيتكلف 160 مليون دولار.

وقال بيمان كارجر النائب الأول للرئيس ورئيس مجلس إدارة العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند لدى نيسان خلال مراسم التوقيع بالجزائر، إنّه من المنتظر أن يبدأ المصنع، الذي يقع بالقرب من مدينة وهران غرب الجزائر، الإنتاج في النصف الأول من 2020، بطاقة 63 ألفًا و500 سيارة سنويًا.

وستحوز مجموعة حسناوي، شريك نيسان، حصة أغلبية في المشروع، الذي من المتوقع أن يخلق 1800 وظيفة.

ومنعت الجزائر استيراد السيارات في إطار محاولة لخفض الإنفاق، نظرًا لهبوط إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وقال سفيان حسناوي مالك مجموعة حسناوي إنّ شركته تريد المساهمة في تنويع موارد اقتصاد الجزائر.