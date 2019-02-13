غصن: تغيير محامي الدفاع عني بمثابة بدء عملية ”إثبات براءتي“

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس السابق لمجموعة ”نيسان“، كارلوس غصن، الموقوف في طوكيو، الأربعاء: إن تغيير أعضاء فريق الدفاع عنه هو بمثابة بدء عملية ”إثبات برائته“ مع اقتراب موعد محاكمته.

وقال غصن في بيان: ”أتطلع للدفاع عن نفسي بقوة، وهذا يمثل بدء عملية لا تتعلق فقط بإثبات براءتي، بل تسلط الضوء على الظروف التي أدت إلى توقيفي غير العادل“.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن أعلن محاميا الدفاع الرئيسيان عن غصن، ومن بينهما موتوناري أوتسورو، انسحابهما من القضية.

وشكر غصن أوتسورو وفريقه على ”عمله الدؤوب والمخلص وشجاعته خلال فترة التحقيق من اعتقالي“.

ووصف أوتسورو بأنه ”رجل ومحامٍ قادر وذكي“.

وجاء القرار المفاجئ عشية أول اجتماع تحضيري أول للقضية، يضم محامي الدفاع والقضاة والمدّعين.

وأكد غصن أنه عيّن جونيشيرو هيروناكا محاميًا جديدًا للدفاع عنه.

ويحتجز غصن، الرئيس السابق لشركتي ”نيسان ورينو“، منذ 19 تشرين الثاني/ يناير، ويواجه عدة تهم تتعلق بمخالفات مالية.