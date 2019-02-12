”أوبر“ ترفع أسعار خدماتها في مصر

قرّرت شركة ”أوبر“ للنقل الذكي في مصر تحريك سعر تعرفة الركوب على خدماتها، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأرسلت الشركة، اليوم الثلاثاء، بيانًا إلى العاملين معها، تخبرهم بالأسعار المقترحة الجديدة، لخدمتيْ ”إكس“ و“سيلكت“ في محافظة القاهرة، وعلى خدمات ”إكس“ فقط في الإسكندرية.

ورفعت الشركة سعر فتحة العداد لخدمة أوبر ”إكس“ من 7 جنيهات إلى 7.25 جنيه، ورفعت فتحة العداد لخدمة أوبر ”سيلكت“ من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

وقفز سعر الكيلو متر من جنيهين إلى 2.55، بالنسبة لخدمة ”إكس“، ومن 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات بالنسبة لخدمة ”سيلكت“.

وحدّدت الشركة سعر رسوم خدمة أوبر، وهي العمولة التي تحصل عليها، بـ22.5% بدلًا من 20%، بجانب رفعها سعر دقيقة الانتظار إلى 35 قرشًا لخدمة ”إكس“، و65 قرشًا لخدمة ”سيكلت“، والحد الأدنى للأجرة عند 10 جنيهات لـ ”إكس“ـ و15 جنيهًا لـ ”سيلكت“.

وكانت الشركة قد صرحت في وقت سابق، بأنها ستتوسع في خدماتها داخل مصر .

جدير بالذكر أن شركة ”أوبر“ تدرس حاليًا إطلاق خدمة أتوبيس ”أوبر باس“ في القاهرة كفكرة مبتكرة وجديدة، مع وجود خطط لتوسيع الخدمة إلى باقي المدن الكبرى.