إيران تطرح أسهم أقدم شركة طيران مدنية في مزايدة عامة

كشفت وكالة أنباء مهر الإيرانية، اليوم السبت، عن طرح أسهم شركة “كارون” للطيران في مزايدة عامة.

وذكر تقرير مهر أن شركة كارون – وهي أقدم شركة للخطوط الجوية المدنية في إيران – أعلنت عن طرح 100% من أسهمها في مزايدة، لافتًا إلى انتهاء مدة تقديم الطلبات والمقترحات في 19 شباط/فبراير الجاري.

ولم يوضح تقرير الوكالة الإيرانية مزيدًا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت الشركة لطرح أسهمها في مزايدة عامة.

وأشار التقرير إلى أن شركة كارون هي إحدى الشركات التي تعود ملكيتها في الوقت الراهن لصندوق تقاعد صناعة النفط في إيران، فيما تُعد الشركة من بين الشركات التي يقتسم إدارتها القطاع العام والخاص سويًا.

وأضاف أن شركة كارون للطيران هي أول شركة للخطوط الجوية المدنية في إيران، حيث بدأت نشاطها منذ العام 1927 تحت مسمى شركة الخدمات الجوية في تطوير عمليات المناطق النفطية في جنوب إيران، فيما أصبحت بعدها شركة مستقلة تندرج تحت إدارة الشركة الوطنية للنفط.

وتابع التقرير أن أسهم الشركة خضعت لصندوق تقاعد العاملين في صناعة النفط العام 2001 ليصبح اسمها شركة طيران نفط إيران، فيما غيرت اسمها إلى كارون للطيران العام 2017 بعد تطوير أسطولها الجوي في الخدمات العامة.

ويشمل أسطول شركة كارون 4 طائرات فوكر 100 و 4 فوكر 50 وطائرة واحدة من طراز بوينغ 737.

وتشهد صناعة الطائرات في إيران أزمة تصاعدت حدتها منذ إعلان الولايات المتحدة اعتزامها الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، حيث بادرت كبرى شركات الطائرات في العالم بالخروج من الأسواق الإيرانية، إذ كان أبرزها بوينغ وإيرباص.

وأعلنت واشنطن عن فرض جميع العقوبات الاقتصادية على طهران عبر مرحلتين؛ إذ خضعت صناعة الطائرات وعقد صفقات جديدة مع شركات الطيران الإيرانية ضمن مواد العقوبات.

وكانت تقارير استخباراتية غربية كشفت في وقت سابق، عن تورط عدد من شركات الطيران التابعة للحرس الثوري في نقل أسلحة ومقاتلين إلى عدد من دول المنطقة كسوريا ولبنان.