“اللولو العالمية” تضخ استثمارات جديدة بـ500 مليون دولار في مصر

وقَّعت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون جديدة مع سلسلة “اللولو” العالمية المتخصصة في تجارة التجزئة لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في مصر.

وحسب بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، فإن الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإسكان، وقعت على اتفاقية مع سلسلة “اللولو” العالمية المتخصصة في تجارة التجزئة، بإجراء تحويل 500 مليون دولار من مقرّها في دولة الإمارات إلى مصر.

ووفقًا للاتفاقية، فإن الشركة تبدأ ضخ 500 مليون دولار لإنشاء 4 فروع جديدة في القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور، بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأوضح البيان أن مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، سلم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية يوسف علي، خلال التوقيع بمقر السلسلة في أبو ظبي، رسالة من الحكومة المصرية، مفادها أن القيادة السياسية تولي ملف تشجيع الاستثمارات أهمية بالغة، علاوة على الاستعداد الدائم لتذليل أي عقبات قد تواجه هذه الاستثمارات.

وأكد عشماوي أن رئاسة مجلس الوزراء في مصر كلّفت بتقديم التسهيل اللازم لإقامة مشروعات السلسة المكوّنه من 4 منافذ من “الهايبر ماركت”؛ لتقديم أسعار مخفضة وتنافسية على سوق السلع المصرية.

وأشار إلى أنه جرى افتتاح أول فرع لسلسلة “اللولو ماركت” بمصر عام 2016، وتعتزم السلسلة ضخ إجمالي استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه على مراحل، لإنشاء منافذ حديثة في جميع أنحاء مصر.

وتضع الحكومة خطة للترويج واستقدام وتوطين فرص استثمارية أجنبية مباشرة، بهدف إتاحة المزيد من السلع وزيادة مساهمة نسبة القطاع الرسمي مقابل القطاع غير الرسمي.

ودعا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، المهندس طارق السباعي، كل المستثمرين للاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية، إذ إن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة لديها بضع فرص استثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وأسواق حديثة في كل محافظات الجمهورية.

وحسب البيان أيضًا، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “اللولو” العالمية، إن المجموعة قرَّرت ضخ استثمارات تقدر بـ500 مليون دولار في مصر، لبناء 4 مراكز تسوق منها أكبر “هايبر ماركت” في المنطقة يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضم أكثر من 80 ألف سلعة، ليفوق أكبر هايبر موجود حاليًّا في مصر.

وأكد يوسف علي موسليام أن المراكز التجارية الأربعة ستبنى خلال عامين في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور، مشيرًا إلى أنها ستنعش قطاع تجارة التجزئة في مصر وستعمل على تقديم أسعار مخفضة وتنافسية للسلع في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ترفع حجم استثمارات مجموعة اللولو في مصر إلى 550 مليون دولار.

وكان وفد من المجموعة الاستثمارية، التقى الشهر الماضي، رئيس الحكومة المصرية المهندس مصطفى مدبولي، واتفقوا على البدء فورًا في إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للمراكز التجارية الأربعة.

كما جرى الاتفاق على قيام مجموعة اللولو ببناء مركزين لوجستيين في منطقة العين السخنة مبدئيًّا، لإعداد وتخزين المنتجات الغذائية، خصوصًا الأسماك المجمدة، التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا.