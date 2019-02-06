10 اتفاقيات بين الكويت والأردن بينها عسكرية وأمنية

تتضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح للأردن، الأسبوع المقبل، التوقيع على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بينها العسكرية والأمنية والاقتصادية.

أوردت ذلك صحيفة “القبس” اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أوردت أن الزيارة التي تأتي بدعوة من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، تتزامن مع اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة، برئاسة وزيري الخارجية للبلدين، وافتتاح المبنى الجديد لسفارة الكويت في عمّان.

وتغطي الاتفاقيات العشر التي ستوقع بين الكويت والأردن، الأسبوع المقبل، أمورًا في الطاقة والاستثمار والتعليم، إلى جانب اتفاقيات في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارة.