“مبادلة” الإماراتية تبيع 34.9 مليون سهم في “ايه.ام.دي” الأمريكية

قالت شركة “مبادلة للاستثمار” المملوكة لحكومة أبوظبي يوم الثلاثاء إنها ستبيع حصتها البالغة 34.9 مليون سهم في شركة صناعة الرقائق الأمريكية “أدفانسد مايكرو دفايسز” (ايه.ام.دي) وتحول 75 مليون ورقة ضمان إلى أسهم في الشركة.

وللصندوق الحكومي حصص في “جنرال إلكتريك” وشركة الاستثمار المباشر مجموعة “كارلايل”، وبدأ استثماره في “ايه.ام.دي” في 2007.

تنتج “ايه.ام.دي” معالجات أجهزة الكمبيوتر وهي شركة منافسة لكل من “إنتل وإنفيديا”.

وذكرت “مبادلة” أنها ستظل مساهمًا رئيسيًا في “ايه.ام.دي” بعد الصفقة بحصة تبلغ حوالي 6.9% وذلك فور تحويل أوراق الضمان إلى أسهم عادية.

وقال بريان لوت المتحدث باسم مبادلة: “صفقة اليوم تظل منسجمة مع مجمل استراتجية مبادلة الاستثمارية القاضية بتسييل الحيازات الناضجة تحقيقًا لعوائد تجارية مغرية.”

وأفادت “مبادلة” في بيان صدر في العاصمة الإماراتية أبوظبي بإن “تحويل أوراق الضمان سيزود ايه.ام.دي بمبلغ 448.5 مليون دولار”.