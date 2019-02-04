مصادر: العمانية للطيران تبحث عن مستشار لتمويل بمليارات الدولارات

قال مصدران مطلعان، إن المجموعة العمانية للطيران، وهي كيان حكومي مسؤول عن استثمارات السلطنة في قطاع الطيران المدني، تبحث عن مستشار لتمويل من خلال الدين بنحو 5 مليارات دولار.

يأتي التمويل المزمع، الذي يمتد إلى بضع سنوات مقبلة، في وقت يتزايد فيه اعتماد سلطنة عمان، الأقل ثروة بالمقارنة مع دول الخليج المجاورة الغنية بالنفط، على الاقتراض لسد عجز متسع في الميزانية ناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وقال المصدران، إن المجموعة، التي تضم الناقلة الوطنية الطيران العماني، أرسلت طلب مقترحات للبنوك بحثًا عن مستشار بشأن برنامج تمويل بنحو 1.9 مليار ريال عماني (4.94 مليار دولار) يمتد على مدى بضع سنوات مقبلة.

ولم ترد المجموعة العمانية للطيران على طلب للتعليق.