إقالة رئيس شركة (we) المصرية بعد تهديدات رئيس نادي الزمالك‎

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (we)، إقالة أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وأصدرت الشركة بيانًا أعلنت فيه تعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة، حيث قامت الحكومة المصرية بتغيير بعض ممثليها في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.

وعقد مجلس إدارة المصرية للاتصالات الجديد، اجتماعًا اليوم الخميس، ووافق على تعيين المهندس عادل حامد عضوا منتدبًا ورئيسا تنفيذيًا للشركة خلفًا للمهندس أحمد البحيري.

وكشف مصدر داخل وزارة الاتصالات في مصر لـ”إرم نيوز”، رفض نشر اسمه، أن قرار الإقالة جاء بعد شكوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ضد الشركة والتي تهكمت فيه على النادي الأبيض، خلال إعلان رعايتها النادي الأهلي.

ووجه منصور تهديدات وسبابًا للشركة في تصريحات مصورة .

وأقامت الشركة المصرية للاتصالات ممثلة في (we) برعاية النادي الأهلي المصري، وأنتجت إعلانًا أثار الجدل بسبب تصوير نادي الزمالك على أنه “امرأة”.

ورفضت الشركة المصرية للاتصالات التعليق على هذا الأمر، واكتفت بإصدار بيان قالت فيه إن القرار يأتي تماشيًا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمي، والذي تلعب فيه المصرية للاتصالات دورًا استراتيجيًا، كما جاء اختيار المهندس عادل حامد، أحد أبناء الشركة، لتولي منصب الرئيس التنفيذي تأكيدًا للثقة الممنوحة في كوادر الشركة، وما تتطلبه المرحلة القادمة من الإلمام الكامل بجميع أمور الشركة وتفاصيلها التشغيلية.

كما شملت تغييرات ممثلي الحكومة في المجلس الجديد تعيين اللواء أ.ح. طارق محمد عبد الله الظاهر خلفًا للواء أ.ح أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.