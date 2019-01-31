السيسي يقرر إنشاء منطقة صناعية روسية في “قناة السويس”

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة المصرية ونظيرتها الروسية، لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعة بالمنطقة الاقتصادية لـ “قناة السويس”.

وكان البرلمان المصري وافق على الاتفاقية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد توقيعها بموسكو في أيار/ مايو الماضي.

ويأتي إنشاء المنطقة بعد أن فتحت مصر باب الاستثمار بشكل كبير في منطقة قناة السويس، وإنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليرأسها الفريق مهاب مميش، إلى جانب توليه رئاسة هيئة قناة السويس، لجذب المزيد من الاستثمارات والتنمية في تلك المنطقة.

وكان السيسي التقى أول أمس الثلاثاء، نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، في ظل تعاون مصري- روسي على مختلف المستويات، خاصة من الناحية العسكرية بعد ثورة الـ 30 من يونيو 2013، وتولِّي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد.