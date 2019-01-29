“إنتل” تستثمر 11 مليار دولار بمصنع رقائق جديد في إسرائيل

قال وزير المالية الإسرائيلي، إن شركة “إنتل” ستستثمر 40 مليار شيقل (10.9 مليار دولار) في مصنع جديد للرقائق في إسرائيل، وهو أحدث استثمار بعدة مليارات من الدولارات في البلاد من قبل شركة أشباه الموصلات الأمريكية العملاقة.

وأضاف الوزير موشي كاخلون، على “تويتر”، أمس الإثنين، “الإدارة العالمية لـ ’’إنتل’’ أبلغتنا قرارها باستثمار 40 مليار شيقل أخرى في إسرائيل، قرار غير مسبوق من المتوقع أن يخلق الآلاف من الوظائف في الجنوب”.

وتابع الوزير الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن “إنتل” ستتلقى منحة بنحو مليار دولار من الحكومة الإسرائيلية عن استثمارها المزمع لتوسعة نشاطها في البلاد.

ويأتي نبأ الاستثمار بعد تعهد “إنتل” في مايو/ أيار من العام الماضي باستثمار نحو 18 مليار شيقل (خمسة مليارات دولار) لتحديث مصنعها في كريات جات بجنوب إسرائيل بين 2018 و2020.

وتضمن الاتفاق تعهدًا من “إنتل” بإنفاق ثلاثة مليارات شيقل على الموردين المحليين.

وكان موقع “جلوبس” الإخباري الإلكتروني، قال في وقت سابق من يوم الإثنين، إن “إنتل” ستشيد مصنعها الجديد في كريات جات.

وقالت “إنتل”، إنها ستقدم خطة عمل إلى الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الاستثمار في موقع التصنيع التابع للشركة هناك.

وذكرت شركة صناعة الرقائق، أنها لن تفصح عن أي تفاصيل بما في ذلك الجدول الزمني والتكاليف وتقنيات المشروع الجديد.

و”إنتل” من أكبر أرباب الأعمال والمصدرين في إسرائيل، حيث يجري تطوير العديد من التقنيات الجديدة للشركة.

وبخصوص إعلان المنحة، قال وزير المالية، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: “عندما تأتي الشركة إلى إسرائيل وتستثمر عشرة مليارات دولار، وتتلقى منحة 9%، فذلك يعني أن 91 % ستبقى هنا”.

وأضاف: “هناك دومًا مثل تلك التخفيضات، هناك على الدوام محفزات”.