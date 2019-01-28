صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخفض انكشافه على تسلا

خفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي انكشافه على شركة تسلا، يوم الإثنين، ما قاد يدفع سهم الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية إلى الهبوط 2% خلال التعاملات، وفق صحيفة “فايننشال تايمز”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن “الصندوق السيادي تحوط، بمساعدة جيه.بي مورجان تشيس، لمعظم حصته البالغة 4.9% في تسلا، بعد إغلاق السوق في السابع عشر من يناير/ كانون الثاني”.

وفي الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني، قالت تسلا إنها ستلغي آلاف الوظائف لتقليص نفقاتها مع تخطيطها لزيادة إنتاج النسخ المخفضة السعر من السيارة السيدان (موديل 3) المهمة، مما قاد أسهمها للانخفاض بما يصل إلى 10%.

ووفقًا للتقرير، فإن الصندوق سيظل يحتفظ بأسهم في إطار برنامج التحوط، لكن مع انكشاف أقل على تحركات السهم.

وأكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، في أغسطس/ آب، إن صندوق الاستثمارات العامة عبّر عن دعمه لصفقة بقيمة 72 مليار دولار لإلغاء إدراج الشركة في البورصة.

لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قالت: إن الاجتماع بين ماسك والصندوق “يفتقر حتى إلى الشروط الأساسية لمقترح بصفقة لتحويل الشركة إلى الملكية الخاصة”.