“أدنوك” تبرم اتفاق شراكة مع “إيني” الإيطالية

المصدر: ا ف ب‎

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الأحد، اتفاق شراكة مع “إيني” الإيطالية و”أو أم في” النمساوية بقيمة 5.8 مليارات دولار في مجال التكرير، بحسب بيان رسمي.

وبموجب الاتفاق، ستحصل “إيني” على 20% و”أو أم في” على 15% من “أدنوك” للتكرير، وستحتفظ الشركة الإماراتية بحصة أغلبية بنسبة 65%، بحسب البيان.

وكتبت الشركة الإماراتية في تغريدة على حسابها على موقع “تويتر”: أن الشركاء الثلاثة سيتعاونون في “تأسيس شركة عالمية مختصة بإدارة وتسويق منتجات أدنوك للتكرير، ستسهم في تطوير قدراتها التجارية”.

ويقدر الاتفاق قيمة “أدنوك” للتكرير التي تملك قدرة إنتاجية بقيمة 922 ألف برميل يوميًا، بـ 19.3 مليار دولار، بحسب البيان.

وشهد الاتفاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بالإضافة إلى وزير المالية النمسوي هارتفيغ لوجر.

وكتب المستشار النمساوي سباستيان كورتز في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر” أن “أبوظبي تستثمر في أو أم في منذ 25 عاماً” مؤكدًا أن الاتفاق “سيعزز علاقاتنا الثنائية القوية مع أبوظبي”.

ومن المتوقع إنهاء الصفقة في الربع الثالث من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، وبدء التنفيذ العام المقبل.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة “إيني”، كلاوديو ديسكالتزي، أن الاتفاق سيعزز قدرة شركته العالمية على التكرير بنسبة 35%.

أما المسؤول التنفيذي للمجموعة النمساوية، مانفرد لايتنر، فأكد على الموقع الإلكتروني لشركته أن الاتفاق سوف يعزز القدرة على التكرير بنسبة 40%.

وتملك أبوظبي أكثر من 90% من احتياطي النفط الخام الإماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.