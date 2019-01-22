“رودبوت” الصينية تبني مصنعًا للإطارات في أبوظبي بقيمة 614 مليون دولار

تؤسس شركة “رودبوت” الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات، مصنعًا في أبوظبي، باستثمارات قدرها 2.2 مليار درهم (614 مليون دولار)، في إشارة جديدة إلى تنامي العلاقات الاقتصادية الصينية مع دولة الإمارات.

وتستثمر أبوظبي مليارات في الصناعة والسياحة وجذب الشركات الأجنبية؛ لتأسيس صناعات تهدف إلى تنويع اقتصادها، بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ويجري بناء المصنع في المنطقة النموذجية الصينية الإماراتية للتعاون في الطاقة الإنتاجية بمدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، وهي المركز الصناعي للإمارة وجزء من موانئ أبوظبي، وفقًا لما جاء في بيان من موانئ أبوظبي.

وقال محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي في البيان، إن رودبوت ستنضم إلى نحو 19 شركة وقعت اتفاقات لاستثمار مليار دولار في المنطقة.

وتبلغ طاقة الإنتاج المبدئية للمصنع 3 ملايين إطار سيارات ركاب، ومليون إطار للشاحنات والحافلات، حيث ستعمل المنشأة بشكل كامل، بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2020.