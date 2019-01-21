شركة صينية للطائرات المسيرة تحقق بعمليات احتيال كلفتها ملايين الدولارات

المصدر: ا ف ب

أعلنت الشركة الصينية لتصنيع الطائرات المسيرة “دي جي آي”، أنها وضعت 45 من موظفيها قيد التحقيق بشبهات احتيال كلفت الشركة خسائر تتجاوز مليار يوان (150 مليون دولار).

وقالت الشركة التي تعد الأكبر بالعالم في تصنيع الطائرات المسيرة المدنية، في مذكرة داخلية، إن “غالبية الموظفين المتورطين في الاحتيال هم من موظفي سلسلة المشتريات، وإن 29 تم طردهم فيما 16 أُبلغ عنهم لدى الشرطة”.

ويتوقع أن تشمل القضية أكثر من 100 شخص، فيما يواجه عدد كبير من الأشخاص عقوبة بالسجن، بحسب المذكرة الصادرة، الجمعة، والتي أكدتها متحدثة باسم الشركة.

وقالت المتحدثة، إن التحقيق الأولي ليس سوى “رأس جبل الجليد”.

وأوردت المذكرة، أن الموظفين احتالوا بتضخيم أسعار القطع بهدف تحقيق مكاسب مالية خاصة.

وتلقى الموظفون رشى من مزودين طلبوا ضعفي أو ثلاثة أضعاف السعر لبيع القطع لشركة “دي.جي.آي”، وفقًا للمذكرة.

وأوضحت المتحدثة، أن الشرطة كلفت مجموعة لمكافحة الفساد القيام بتحقيقات معمقة.

وقالت: “دي.جي.آي لن تتهاون مع الفساد بسبب التطورات ولن توقف مشاريع تطويرها بسبب الفساد”.

وتنضم الشركة إلى سلسلة من شركات التكنولوجيا الصينية التي تتعرض لمخالفات داخلية في الأشهر الماضية.

وكشفت شركة “ديدي شوكينغ” العملاقة للنقل التشاركي 60 حالة فساد داخل الشركة العام الماضي.

وتنحى يانغ ويدونغ، الرئيس السابق لمنصة “يوكو” لبث الفيديو التدفقي التابعة لعلي بابا، من منصبه، وخضع للتحقيق في كانون الأول/ديسمبر، بشبهة قبول دفعات مخالفة للأصول، وفقًا لوسائل إعلام صينية.