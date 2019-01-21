ألمانيا تلغي تصريح شركة “ماهان إير” الإيرانية

قال مصدر كبير بالحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة “ماهان إير” الجوية الإيرانية في ألمانيا.

وأوضح المصدر أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية.

وتشتبه الحكومة في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2011، تُستغل من قبل “الحرس الثوري” الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضًا.

وتتهم عدة دول بالاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس أو التخطيط لشن هجمات في القارة.

وقال المصدر الحكومي الألماني إن إلغاء تصريح شركة الطيران لا يشكل عقوبات عامة على إيران.