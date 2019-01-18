“الخطوط التونسية” تُعلن عن خسائر 700 ألف دولار بسبب الإضراب العام

أعلنت “الخطوط التونسية” اليوم الجمعة، أنّها خسرت نحو 700 ألف دولار، بسبب الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، الذي نفّذ يوم أمس الخميس.

وقال الرئيس المدير العام للخطوط التونسية الجوية، إلياس المنكبي، إنه تم استئناف تأمين تسيير كل الرحلات بشكل طبيعي، بمنتصف ليلة الخميس، وذلك وفق “أجندة” الخطوط التونسية.

وأوضح لوكالة الأنباء التونسية أنّه بإمكان المسافرين، الذين تولوا حجز رحلاتهم، يوم الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، تغيير مواعيد حجز رحلاتهم على مدى أسبوع كامل، “مجانًا”.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى شن إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، يوم أمس الخميس، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في الأجور.

وشهدت حركة النقل الجوي في تونس، يوم أمس الخميس، اضطرابات غير مسبوقة، تزامنًا مع الإضراب العام الذي ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل، في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وتعطّلت حركة النقل الجوي، اليوم، بشكل كامل في البلاد، وسط حالة من الفوضى والغليان في صفوف المسافرين، الذين تعطّلت مصالحهم بسبب الإضراب، وفق ما رصده موقع “إرم نيوز” بمطار تونس قرطاج، حيث لم تغادر أي رحلة المطار منذ منتصف الليلة الماضية.

وبالإضافة إلى مطار تونس قرطاج تسبب الإضراب في تعطّل حركة 5 مطارات أخرى، هي: مطار المنستير وجربة وتوزر وقفصة وطبرقة، في حين تواصل العمل بمطار النفيضة الحديث، الذي يديره مستثمرون أتراك.