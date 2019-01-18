نيسان: كارلوس غصن تلقى 8 ملايين يورو في دفعات “مخالفة للأصول”

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة نيسان اليابانية، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن، تلقى نحو 8 ملايين يورو في “دفعات مخالفة للأصول” من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.

وقالت نيسان، إن كارلوس غصن أبرم عقد توظيف شخصي مع “نيسان-ميتسوبيشي بي في” (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها “بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان-ميتسوبيشي موتورز”.

وأضافت نيسان نقلًا عن تحقيقات مستمرة في اتهامات لغصن بمخالفات “بموجب العقد تلقى ما مجموعه سبعة ملايين و822 ألفًا و206,12 يورو (تشمل ضرائب) بشكل دخل ودفعات أخرى من +إن إم في بي+”.

وقالت المجموعة، إن العقد تم توقيعه بدون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.

وأوضحت في بيان، أن “نيسان تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن من +إن إم بي في+ ناشئة عن سوء سلوك وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن”.

ولا يزال غصن منذُ توقيفه المفاجئ في 19 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علنًا في المحكمة حيث نفى التهم الثلاث الموجهة له.

وتتعلق التهمة الأولى بعدم التصريح بالكامل عن مداخيل بـ5 مليارات ين (46 مليون دولار) ما بين الأعوام 2010 و2015، في وثائق رسمية قدمت للمساهمين؛ بهدف عدم إثارة الانتقادات لأجره المرتفع.

ويُتّهم ثانيًا بمواصلة ممارساته 3 سنوات أخرى، وعدم التصريح عن دخله بمقدار 4 مليارات ين إضافية.

والتهمة الثالثة أكثر تعقيدًا وتتعلق بشبهات بأنه سعى لتحميل المجموعة خسائر في استثمارات شخصية ودفع أموالًا لوسيط سعودي من أموال الشركة لضمانه.

مجلس استشاري للتبرعات العالمية

وينفي غصن البالغ من العمر 64 عامًا، جميع التهم. وقال في المحكمة إنه “اتُهم خطأ واحتُجز ظلمًا”.

وقدم محاموه مرات عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة آخرها صباح اليوم الجمعة، ورفضت المحكمة حتى الآن جميع الطلبات؛ بسبب مخاوف من سفره أو إتلافه أدلة.

وتعهد محاموه رفع استئناف أمام المحكمة العليا ضد استمرار احتجازه، لكن حتى كبير محاميه قال للصحافيين إنه “من غير المرجح الإفراج عنه قبل إجراء محاكمة، الأمر الذي قد يستغرق 6 أشهر على الأقل”.

وفي تلك الأثناء، لا تزال الاتهامات تخرج ضد غصن، نجم صناعة السيارات السابق الذي أنقذ نيسان من الإفلاس.

وهو متهم بشراء منازل فخمة في بيروت وريو دي جانيرو من أموال المجموعة، إضافة إلى تسديد أعمال ترميم مكلفة للمنزل في بيروت.

ويعتقد أن إحدى شقيقاته تلقت 755 ألف دولار لأعمال نفذت بين 2003 و2016 في إطار “مجلس استشاري للتبرعات العالمية”، وهي هيئة غير موجودة وفق مصادر قريبة من نيسان.

ويعتقد أن نيسان تنظر في دفعات أخرى مثل تبرعات لجامعات في لبنان، أو اشتراك في ناد لليخوت في البرازيل قيمته 63 ألف دولار.

ولم يتمكن غصن من الدفاع عن نفسه من تلك التهم، إذ إنها ليست ضمن الاتهامات الرسمية الموجهة ضده.

لكن الشركة اليابانية تكثف تحقيقاتها في رئيسها السابق، ومن المحتمل أن تخرج اتهامات جديدة مع استمرار التحقيقات.

ووجهت لنيسان أيضًا اتهامات في قضية غصن؛ لتقديمها للمساهمين المستندات المفترضة التي لا تصرح بالكامل عن دخل مديرها.