“تيسلا” تخصص 900 ألف دولار لمن يخترق أحدث سياراتها

تعاونت شركة “تيسلا” مع مسابقة المخترقين العالمية Pwn2Own بحيث يتم إدراج سيارتها الأحدث Model 3″” كأول سيارة يتم وضعها في تحدٍ مباشر أمام المشاركين من الباحثين الأمنيين، كي يتم اكتشاف طرق مبتكرة جديدة لاختراق أنظمتها الأمنية المنيعة.

ووضعت الشركة مبلغ 900 ألف دولار لمن يتمكن من اختراقها.

وأعلن رئيس قطاع تطوير أنظمة تشغيل سيارات تيسلا، ديفيد لاو، أنّ علاقة الشركة بالمجتمع البحثي قوية ولا تُقدر بثمن، مشيرًا إلى أنّه يتطلع إلى التعرف على الطرق الجديدة التي سيتوصل إليها الباحثون الأمنيون لاجتياز التحصينات الأمنية التي تتخذها الشركة للحفاظ على خصوصية سياراتها وأمنها الإلكتروني.

وأطلقت تيسلا برنامجًا لاكتشاف الثغرات مقابل مكافآت للمطورين والباحثين منذ 2015، وقد حذت حذوها عدد من الشركات مثل جينيرال موتورز وفيات كراسيسلر.

وتعتبر مسابقة Pwn2Own إحدى أهم المسابقات الأمنية التي يتم إجراؤها سنويًا في سوق الأمن المعلوماتي، وتصل الجوائز التي يحصل عليها الباحثون خلال المسابقة إلى آلاف الدولارات، حيث تضع عشرات الأنظمة الأمنية المختلفة أمام الباحثين وتشجعهم على اختراقها بتلك المكافآت المالية، وهذه النوعية من المسابقات تنبه مطوري تلك الأنظمة إلى ثغرات خطيرة يعملون سريعًا على حلها لحماية مستخدميهم.