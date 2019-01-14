“الاتحاد للطيران” الإماراتية ترفع حصتها إلى 49% في “جيت إيرويز” الهندية

وافقت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية (حكومية)، الإثنين، على زيادة حصتها في شركة “جيت إيرويز إنديا ليمتد” الهندية، إلى 49%، من 24%، وفقًا لوسائل إعلام هندية.

وقالت التقارير، يوم الإثنين، إن مؤسس شركة “جيت إيرويز” ورئيسها ناريش جويال، وافق على التنازل عن سيطرته على حصة الأغلبية، مما يمهد الطريق لإنقاذ الشركة المتعطشة إلى السيولة.

ولم تذكر التقارير قيمة الصفقة.

وبعد الإعلان عن الصفقة، اليوم، قفزت أسهم الشركة الهندية نحو 19% في بورصة مومباي، وهو أكبر مكسب في التداول اليومي منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولم تحقق شركة الطيران ومقرها مومباي، أرباحًا مالية في 9 أعوام خلال الـ 11 عامًا الماضية.

وتنص اللوائح الهندية على عدم تجاوز حصة شركات الطيران الأجنبية عن 49%، من أسهم شركات الطيران المحلية.

وتشهد الهند، أسرع سوق للطيران المحلي نموًا في العالم، مع زيادة أعداد المسافرين سنويًا بنسبة 20%.

ومع ذلك، تواجه شركات الطيران صعوبات تتمثل في ارتفاع تكاليف الوقود، وضعف العملة المحلية (الروبية)، والمنافسة الحادة، ما ألحق أضرارًا بها.

والعام الماضي، تكبدت شركة “الاتحاد للطيران” خسائر في شركتي “أليطاليا” و”اير برلين”، بينما تعول على التوسع في السوق الهندية.