“موانئ دبي” تستحوذ على مشغل موانئ في تشيلي‎

قالت موانئ دبي العالمية، اليوم الأحد، إنها اتفقت على الاستحواذ على 71.3% من شركة إدارة الموانئ بويرتو إي لوخيستيكا (بولوجسا) في تشيلي من “مينيرا فالباريسو” ومساهمين آخرين على صلة بمجموعة “ماتي”.

وتدير “بولوجسا” امتيازًا طويل الأمد في ميناء بويرتو سنترال في سان أنطونيو، وتملك وتدير ميناء بويرتو ليركوين في جنوب تشيلي.

والاتفاق مرهون بعرض استحواذ على جميع الأسهم القائمة لبولوجسا المدرجة في بورصة سانتياغو.

وقالت موانئ دبي العالمية، إنها ستعرض 502 مليون دولار من أجل تملك الشركة بالكامل.

وأضافت الشركة، التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، أن “صافي الدين المالي لبولوجسا بلغ 226 مليون دولار في 30 سبتمبر/أيلول، وأن من المتوقع الانتهاء من الصفقة في النصف الأول من العام”.

وأوضحت، أن من المتوقع أن “تسهم الصفقة في الأرباح خلال أول عام كامل للاستحواذ وأن يجري تمويلها من الموارد الحالية في الموازنة”.