محمد بن راشد يعتمد خطة لتوسعة مركز دبي المالي

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، وافق على خطة توسعة مركز دبي المالي العالمي، وستكون بحسب المكتب مرحلة جديدة في مسيرة تطور المركز.

ونقل المكتب عن حاكم دبي قوله: “مع سعينا لاستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، يبقى للقطاع المالي أهميته كركن من أركان اقتصادنا، نحن حريصون أن يواكب عملية التطوير والتحديث للبنى الأساسية، في دبي خطوات مماثلة في تطوير البنية التشريعية التي لا يتوقف العمل على جعلها الأفضل على مستوى العالم”.

محمد بن راشد: مع سعينا لاستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، يبقى للقطاع المالي أهميته كركن من أركان اقتصادنا… نحن حريصون أن يواكب عملية التطوير والتحديث للبنى الأساسية في #دبي خطوات مماثلة في تطوير البنية التشريعية التي لا يتوقف العمل على جعلها الأفضل على مستوى العالم pic.twitter.com/xZokVBmMyM — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 7, 2019

وأضاف: “المرحلة القادمة تتطلب التوصل إلى أفضل صيغ توظيف التقنيات الحديثة والتطبيقات المتطورة الداعمة للقطاعات الاقتصادية كافة، نحن لا نسعى فقط لمواكبة العصر في ذلك، ولكن هدفنا أن نكون مشاركين في صنع مستقبل الاقتصاد العالمي”.

محمد بن راشد: المرحلة القادمة تتطلب التوصل إلى أفضل صيغ توظيف التقنيات الحديثة والتطبيقات المتطورة الداعمة للقطاعات الاقتصادية كافة… نحن لا نسعى فقط لمواكبة العصر في ذلك، ولكن هدفنا أن نكون مشاركين في صنع مستقبل الاقتصاد العالمي. #دبي pic.twitter.com/PJb2CeUsXW — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 7, 2019

وتفصيلًا، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن المرحلة الجديدة من تطوير المركز ستتضمن تطوير 13 مليون قدم مربعة من المساحات الحيوية والمحفّزة للابتكار، ستشكّل امتدادًا حيويًا للبيئة المتكاملة التي يحتضنها، وستسهم في رفع مساحته بمعدل 3 أضعاف، لينتقل بذلك المركز إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار”.