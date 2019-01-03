اتصالات مصر: إلزام فودافون بدفع 750 مليون جنيه في قضية تحكيم

قالت اتصالات مصر، اليوم الخميس، إن محكمة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حكمت بإلزام فودافون مصر بسداد حوالي 750 مليون جنيه (41.9 مليون دولار) لصالحها؛ بشأن أسعار الترابط بين الشركتين.

وأوضحت الوحدة التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية، في بيان، أن “الحكم نهائي ولا يقبل الاستئناف”.

وأضافت أن المحكمة قررت أيضًا رفض جميع طلبات فودافون، وإلزامها بسداد المصروفات والتكاليف التي تحملتها اتصالات مصر في التحكيم، والبالغة حوالي 440 ألف دولار أمريكي.

يرجع النزاع بين الشركتين إلى أكثر من عشر سنوات.