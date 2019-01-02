شركة مشاريع الترفيه السعودية تخطط لبناء مجمع ترفيهي في الرياض

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن خطط لبناء مجمع ترفيهي بالعاصمة الرياض، في أحدث خطوة ضمن جهود تدعمها الدولة لتشجيع الأنشطة الترفيهية العامة، بعد فرض قيود اجتماعية شديدة استمرت لعقود.

ووفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإنّ المجمع الذي سيقام على مساحة 100 ألف متر مربع ستطوره شركة مشاريع الترفيه السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وقالت الشركة: إنّ المشروع سيضم مناطق مفتوحة ومجهزة للأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية والفنية الحية، بالإضافة إلى “خيارات واسعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية”، ولم تحدد قيمة استثمارات المشروع.