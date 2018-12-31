“نادك السعودية” تكشف بنود اتفاقية استحواذها على شركة “الصافي دانون”

كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية في السعودية “نادك” بنود اتفاقية الاستحواذ على كامل أسهم شركة “الصافي دانون”، من شركتي “الصافي القابضة” و”دانون للألبان” الاستثمارية إندونيسيا.

ووفق “نادك”، فإن “أطراف الاتفاقية استوفوا عددًا من الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة”، لكنها أشارت إلى أن أطراف الاتفاقية “ما زالوا يستكملون المتطلبات اللازمة لملف زيادة رأس المال، وتحديث المستندات ذات العلاقة”.

وأكدت أن الأطراف “اتفقوا على تضمين القوائم المالية المدققة لشركة الصافي دانون للعام المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في ملف زيادة رأس المال”.

وبموجب شروط الاتفاقية، يحق للأطراف إنهاء الاتفاقية بشكل فوري بعد إشعار خطي يتم إرساله من أي طرف إلى الأطراف الأخرى، في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة المبينة في الاتفاقية بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وقالت “نادك”: “لم يقم أي من الأطراف بتزويد الأطراف الأخرى بإشعار لإنهاء الاتفاقية، وعليه فإن الاتفاقية لا تزال نافذة وسارية”، مما يؤكد التزام الأطراف بتنفيذ أحكام وشروط الاتفاقية.

وتوقعت الشركة استكمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من 2019، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.