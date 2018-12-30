خارجية الصين: بكين مستعدة للعمل مع واشنطن لتنفيذ اتفاق محادثات الأرجنتين‎

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الأحد، إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق، الذي توصل إليه زعيما البلدين في المحادثات التي جرت في الأرجنتين.

وقال لو كانغ، المتحدث باسم الوزارة، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مرت “بعواصف” من قبل، لكن العلاقة المتينة عادت بالنفع على البلدين فضلًا عن تعزيز الاستقرار العالمي.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية، بعدما أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أنه “يأمل بدعم العلاقات الصينية الأمريكية، التي تتسم بالتنسيق والتعاون والاستقرار”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن الولايات المتحدة والصين “أقدمتا على خطوات مهمة حيال حل الأزمة التجارية القائمة بينهما”.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في “تويتر”، علّق فيها على المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أمس السبت.

وقال ترامب في تغريدته: “أجريت مكالمة مطولة وجيدة مع نظيري الصيني، الاتفاق الذي سنبرمه مع بكين لحل الأزمة التجارية يسير بشكل جيد، وإذا تم إقراره سيكون شاملًا وسيزيل نقاط الخلاف كافة، وقد حققنا تقدمًا كبيرًا في هذا الخصوص”.

يذكر أن ترامب اتفق مع نظيره الصيني على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، على هدنة 90 يومًا للحرب التجارية بين بلديهما، للسماح بإجراء مفاوضات حول مجموعة من القضايا التجارية.

وقبل عدة أيام وافق ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية آذار/ مارس المقبل، يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.

كما قررت الصين بشكل مؤقت، خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات الأمريكية لنفس الفترة.