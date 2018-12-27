شاهد.. سيارات لن تراها في 2019 (صور)

شاهد.. سيارات لن تراها في 2019 (صور)

المصدر: إرم نيوز

قدّرت صحيفة “يو أس توداي” أن 19 نوعًا من السيارات ستموت عام 2019، ولن يراها الناس خلال العام القادم، وذلك نتيجة التغييرات الجذرية التي حصلت في أسواق النقل والطاقة، وما فرضته من تنويعات في قطاع السيارات الرياضية (سبورت يوتيليتي SUV).

وأضافت الصحيفة أن سوق السيارات أضحى سوق المستهلكين الذين فرضوا تفضيلاتهم على خيارات الشركات الصانعة، بإعطاء الأولوية للسيارات ذات السعة والسرعة والاستهلاك القليل للوقود.

وقالت إن نصف السيارات التي ينتظر بيعها عام 2019 هي من فئة SUV، وفق استطلاعات المؤسسات ذات الصلة، ما يعني نقلة نوعية في الابتعاد عن سيارات نقل الركاب الضيقة والهاتش باك.

وأشار التقرير الى أنه نتيجة هذا التوجه فإن 19 نوعًا من السيارات ستغيب عن 2019؛ معظمها من شركات شيفرولية وفورد وكاديلاك.

أما شركات أخرى مثل فولكسفاغن فإنها ستجري تطويرًا هيكليًّا على طراز البيتل (الخنفسة) التي مضى عليها في السوق سبعة عقود، علمًا بأن هناك شركات أخرى ستستعيد طرزًا قديمة، مثل فورد التي ستعيد بيك أب رينجر وتويوتا التي ستعيد طراز السوبرا وهوندا التي ستحيي الباسبورت.

السيارات التي ستموت خلال العام القادم (وربما موتًا مرحليًّا) هي التالية، حسب تقرير “يو أس توداي”:

       فورد تورس

The 2018 Ford Focus.

        فورد فوكس

2018 Chevrolet Impala

       شيفروليه امبالا

A gray Chevy Cruze parked in front of a building.

        شيفروليه كروز

The 2016 Chevrolet Volt.

      فولكسفاغن تواريغ

Volkswagen Touareg. This is a once-popular SUV, but

         فلوكسفاغن بيتل

The 2019 Volkswagen Beetle will be the final version of the 2-door car famously known as the Bug.

         هونداي أزيرا

The 2017 Hyundai Azera.

         هوندا CR-2

2015 Honda CR-Z.

         فورد C-Max

Ford C-Max Hybrid

         تويوتا بريوس V

The Toyota Prius V.

         نيسان جوك

The 2017 Nissan Juke Black Pearl Edition.

       كاديلاك CT6  و XTS

This photo, provided by Cadillac, shows a 2018 Cadillac

         كاديلاك ATS

A red 2017 Cadillac ATS.

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