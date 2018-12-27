شاهد.. سيارات لن تراها في 2019 (صور)

قدّرت صحيفة “يو أس توداي” أن 19 نوعًا من السيارات ستموت عام 2019، ولن يراها الناس خلال العام القادم، وذلك نتيجة التغييرات الجذرية التي حصلت في أسواق النقل والطاقة، وما فرضته من تنويعات في قطاع السيارات الرياضية (سبورت يوتيليتي SUV).

وأضافت الصحيفة أن سوق السيارات أضحى سوق المستهلكين الذين فرضوا تفضيلاتهم على خيارات الشركات الصانعة، بإعطاء الأولوية للسيارات ذات السعة والسرعة والاستهلاك القليل للوقود.

وقالت إن نصف السيارات التي ينتظر بيعها عام 2019 هي من فئة SUV، وفق استطلاعات المؤسسات ذات الصلة، ما يعني نقلة نوعية في الابتعاد عن سيارات نقل الركاب الضيقة والهاتش باك.

وأشار التقرير الى أنه نتيجة هذا التوجه فإن 19 نوعًا من السيارات ستغيب عن 2019؛ معظمها من شركات شيفرولية وفورد وكاديلاك.

أما شركات أخرى مثل فولكسفاغن فإنها ستجري تطويرًا هيكليًّا على طراز البيتل (الخنفسة) التي مضى عليها في السوق سبعة عقود، علمًا بأن هناك شركات أخرى ستستعيد طرزًا قديمة، مثل فورد التي ستعيد بيك أب رينجر وتويوتا التي ستعيد طراز السوبرا وهوندا التي ستحيي الباسبورت.

السيارات التي ستموت خلال العام القادم (وربما موتًا مرحليًّا) هي التالية، حسب تقرير “يو أس توداي”:

فورد تورس

فورد فوكس

شيفروليه امبالا

شيفروليه كروز

فولكسفاغن تواريغ

فلوكسفاغن بيتل

هونداي أزيرا

هوندا CR-2

فورد C-Max

تويوتا بريوس V

نيسان جوك

كاديلاك CT6 و XTS

كاديلاك ATS