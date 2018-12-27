الكويت تحتجز سفينة إيرانية

أوقفت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، سفينة إيرانية تعود لشركة “تايدووتر ميدل إيست”، وهي شركة تشغيل رئيسة للموانئ في إيران.

وقال نائب مدير الشؤون البحرية في الموانئ والمنظمة البحرية الإيرانية، هادي حق شناس لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إن “السفينة الإيرانية مخصصة للهياكل البحرية، وإن توقيفها جاء نتيجة للنزاع بين الشركة الإيرانية التي تمتلك السفينة وشركة الشحن الكويتية”.

وبين أن “هذه السفينة تم توفيرها لشركة كورية جنوبية في أبريل من هذا العام لتركيب جسر بحري في الكويت، لكن ما قامت به السلطات الكويتية يمثل انتهاكًا”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الكويت قامت باستخدام الاسم الإيراني وهو “Tidewater Middle East Co”، مع أن هذا الاسم لم يتم التنازل عنه أو إبطاله من قبل منظمة الموانئ والمنظمة البحرية الإيرانية.

ولفت حق شناس إلى أن السلطات الكويتية ارتكبت مخالفة قانونية، وتتم متابعة القضية من قبل الشركة الإيرانية لحلها، متوقعًا أن يتم حل هذه المشكلة قريبًا، نافيًا أن تكون الكويت احتجزت طاقم السفينة.

وتابع: “لم يتم احتجاز أفراد الطاقم داخل هذه السفينة، ولا توجد مشكلة فنية لإجلائهم”، مبينًا أن حل هذه المشكلة يتمثل بلجوء الأطراف الثلاثة إلى القانون، وهم صاحب العمل الكويتي، والمقاول الكوري المنفذ للمشروع، وشركة تايدووتر.

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلنت الكويت عن مشاركتها مع كوريا الجنوبية لتنفيذ بضع مشروعات حيوية داخل الكويت، ما يعزز من رؤيتها 2035، ومن أبرز تلك المشروعات إنشاء جسر الشيخ جابر، وهو أطول جسر بحري على مستوى العالم .