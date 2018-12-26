استقالة رئيس “روسال” الروسية من منصبه تفاديًا للعقوبات الأمريكية

قدم ماتياس وارنيج، رئيس مجلس إدارة شركة “روسال” الروسية العملاقة، ثاني أكبر شركة للألمنيوم في العالم، اليوم الأربعاء، استقالته لإنقاذ الشركة من العقوبات الأمريكية.

وقالت الشركة: إن “رئيس مجلس إدارتها استقال من منصبه، في إطار عملية لإعادة هيكلة جرى الاتفاق عليها، لكي يتسنى لوزارة الخزانة الأمريكية شطب اسم الشركة من قائمة عقوبات”.

ويعتبر تنحي وارنيج أحد شروط الاتفاق.

وتعهدت الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، برفع العقوبات المفروضة على “روسال” والشركة الأم (إن+) و”يوروسيب إنرجو” للكهرباء، إذا جرت إعادة هيكلتها، لتقليص حصة رجل الأعمال أوليج دريباسكا الخاضع لعقوبات أمريكية.