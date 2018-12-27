بكين تعتزم إجراء محادثات تجارية مع واشنطن في يناير المقبل

تعتزم الصين إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، الشهر المقبل، وفقًا للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية “قاو فنغ”، الذي أكد على أن “البلدين يواصلان الحفاظ على اتصال وثيق”.

وأوردت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، أن مساعد الممثل التجاري الأمريكي “جيفري غيريش”، سيقود الوفد الأمريكي إلى المحادثات في بكين والمقررة بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيشارك فيها كذلك مساعد وزير الخزانة المكلف بالشؤون الدولية “ديفيد مالباس”.

وقال “جوناثان فنبي”، رئيس أبحاث الصين في مؤسسة (تي. اس. لومبارد) بلندن، إن الصين حريصة على إبرام اتفاق وفي الوقت نفسه، عازمة على حماية نظامها الاقتصادي.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية مارس/ آذار المقبل، يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.

ويدفع ترامب الصين، للحد من الحواجز التجارية ووقف سرقة الملكية الفكرية المزعومة.

كما قررت الصين بشكل مؤقت، خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات الأمريكية للفترة نفسها.

وحذرت مؤسسات دولية عديدة، من تأثيرات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي برمته.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ترامب، إن المحادثات مع الصين تسير بأفضل شكل ممكن.

واتفق ترامب، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هدنة 90 يومًا للحرب التجارية بين بلديهما، للسماح بإجراء مفاوضات حول مجموعة من القضايا التجارية.