الصين: سنعلّق فرض رسوم إضافية على السيارات الأمريكية لـ3 أشهر

قالت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إن الصين ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لـ3 أشهر، اعتبارًا من الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2019؛ وذلك بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها “ستعلق فرض رسوم نسبتها 25% على 144 صنفًا من السيارات ومكوناتها الأمريكية، و5 % على 67 صنفًا من السيارات، بين الأول من شهر يناير/كانون الثاني و31 من شهر مارس/آذار المقبل”.

وأضافت، أنها “تأمل في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تسريع وتيرة المفاوضات؛ لإلغاء كافة الرسوم الإضافية على السلع التي تستوردها كل منهما من الأخرى”.