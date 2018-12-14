الصين: سنعلّق فرض رسوم إضافية على السيارات الأمريكية لـ3 أشهر

الصين: سنعلّق فرض رسوم إضافية على السيارات الأمريكية لـ3 أشهر

المصدر: رويترز

قالت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إن الصين ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لـ3 أشهر، اعتبارًا من الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2019؛ وذلك بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها “ستعلق فرض رسوم نسبتها 25% على 144 صنفًا من السيارات ومكوناتها الأمريكية، و5 % على 67 صنفًا من السيارات، بين الأول من شهر يناير/كانون الثاني و31 من شهر مارس/آذار المقبل”.

وأضافت، أنها “تأمل في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تسريع وتيرة المفاوضات؛ لإلغاء كافة الرسوم الإضافية على السلع التي تستوردها كل منهما من الأخرى”.

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