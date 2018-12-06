“فيديو باص” أول شركة في الشرق الأوسط لإصلاح الزجاج المدرع (فيديو)

كشف مدير تسويق شركة “فيديو باص”، المهندس أحمد كمال، خلال مشاركته في فعاليات معرض “إيديكس 2018” للصناعات الدفاعية والأمنية في القاهرة عن انفراد شركته بإصلاح الزجاج المدرع على مستوى الشرق الأوسط، موضحًا أنها الشركة الوحيدة التي تقوم بإصلاح جميع أنواع الكسور في الزجاج المدرع بمحتلف أنواعها ودرجاتها وإعادة الزجاج لحالته الأولى.

وقال في لقاء مع “إرم نيوز” إن الشركة تنتج أنواعًا مختلفة من الزجاج المدرع بمواصفات أوروبية وأمريكية، مشيرًا إلى أنها تختبره في ألمانيا للحصول على شهادة الجودة من حلف الناتو.

وأشار إلى أن “فيديو باص” قدمت الزجاج المدرع الذي يدخل في مدرعات الجيش والشرطة المصرية بداية من المدرعة تمساح إلى تمساح 3، بعد اجتياز اختبارات إدارة المركبات بالجيش، مضيفًا أنه تم اختبار زجاج يدخل في صناعة السيارات المضادة للتفجير التي تعمل ضد الإرهاب عن طريق تفجير عبوة تزن 100 كغم من مادة TNT على بعد 3 أمتار منه.