شاهد.. صور نادرة من منشآت العملاق “أرامكو”

وهي تعرض حجم القوة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في مجال النفط، والتي تمنحها القدرة على التحكم بمستويات الإنتاج والأسعار العالمية، عرضت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية صورًا، قالت إنها نادرة لمنشآت شركة أرامكو التي تتوزع على مختلف مناطق المملكة.

وكانت بلومبيرغ تعرض هذه الصور في سياقات اجتماع الأوبك المقرر بعد غد في فيينا، والذي سيحدد سقوف الإنتاج للدول الأعضاء، في أعقاب اتفاق جرى بحثه بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس، أعقبه اجتماع بين وزيري النفط السعودي والروسي، شاعت بعدهما تكهنات بأن أسعار النفط مرشحة لمستويات 60 دولارًا للبرميل خلال عام 2019.

تاليًا اللقطات النادرة من منشآت العملاق أرامكو كما عرضتها بلومبيرغ.

من حقل الشيبة في الصحراء

شبكات أنابيب حقل الغوار

مرافق حقل المنيفة البحري في الخليج

خزانات رأس تنورة

التحكم المركزي

ناقلة نفط صينية في رأس تنورة