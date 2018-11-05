“أمازون” تستبدل 20 ألف موظف بالروبوتات (صور)

في كل عام تستعين شركة أمازون بعشرات آلاف الموظفين في فترة عيد الميلاد لتلبية الطلب المتزايد في هذه الفترة، ولكن يبدو أن الشركة ستستعين بأعداد أقل من ذلك هذا العام مع اعتمادها على “الروبوتات”.

وفي العادة توظف شركة أمازون 120 ألف موظف في فترة “عيد الميلاد”، ولكن من المقرر أن ينخفض هذا العدد بشكل ملحوظ هذا العام، حيث تستبدل الشركة 20 ألف موظف بالروبوتات، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال المحلل مارك مايو، إن هذا من المرجح أن يكون علامة مبكرة على زيادة الأتمتة في الشركة العملاقة، وتخفيفها من الاعتماد على البشر.

وأثارت أمازون الجدل حول ظروف العمل في مراكزها، حيث ادعى بعض الموظفين أنهم يُجبرون على التبول في زجاجة، بالإضافة إلى عدم تلقي المصابين في العمل أي تعويضات.

وختم مايو: “شهدنا تسارعًا في استخدام الروبوتات في مراكز “أمازون”، وتزامن ذلك مع تعيين الشركة لعدد أقل من العمال خلال العطلات، وتعتبر هذه أول مرة تعين فيها أمازون عددًا أقل من الموظفين مقارنة بالعام السابق”.