بلومبيرغ: دبي القابضة تشتري حصة في مجموعة “أزاديا” اللبنانية

اشترت دبي القابضة، ذراع الاستثمار لحاكم دبي، حصة أقلية في مجموعة “أزاديا” اللبنانية لمتاجر بيع الملابس بالتجزئة.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير لها، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر، إن الشركتين توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن الصفقة، الأسبوع الماضي، والتي تقدر بأكثر من مليار دولار.

وتملك “أزاديا” حقوق امتياز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعلامات تجارية في قطاعات الأزياء والغذاء والمستلزمات المنزلية والإعلام والمنتجات الرياضية، من بينها: “جاب وزارا وفيرجن ميجا ستورز”.

ولم ترد دبي القابضة ولا “أزاديا” حتى الآن، على طلب من رويترز للتعقيب.